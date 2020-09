Gentiloni | la sfida dei prossimi mesi sarà su tempi rimozione aiuti

(Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – “La vera difficoltà neisarà sullestiche delladegliall’economia, alle imprese e delle misure antricrisi pandemica”. Ne è convinto il commissario europeo all’Economia, Paolo. “La mia opinione – ha spiegato durante un webminar dello European Business Summit – è che serva ancora un certo tempo. Non bisogna fare troppo presto” nel rimuovere gli. “Ma poi – ha avvertito – queste misure che congelano l’economia non possono durare per sempre”. Quello che abbiamo fatto a metà marzo è stato sospendere le regole di Bilancio e le regole suglidi Stato, che sono ...

