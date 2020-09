Gattina aspetta tutti i giorni la padrona davanti al supermercato | ma lei è morta

Leggi su chenews

(Di martedì 22 settembre 2020) La sua amata proprietaria non c’è più, eppure unabianca lafuori daldove l’aveva lasciata. la gatta LillaLa storia che commuove San Marino. La gatta Lilla che imperterrita, ogni giorno si reca di fronte aldove aveva accompagnato la sua amata, eche esca per ricevere le sue coccole e il suo cibo. Ma la donna che accudiva labianca non c’è più, è. Lilla, ora che la suanon c’è più, non ha una casa e non ha da mangiare, ma tutta San Marino le porta del cibo e anche i commessi delsi ...