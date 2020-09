Fulvio Abbate al vetriolo contro Tommaso Zorzi: “Negativo, una presenza che mi sta sul cavolo” (Di martedì 22 settembre 2020) Nei pochi istanti che la povera Franceska Pepe ha avuto per fare la sua nomination, dopo l’immotivatissima sfuriata fatta da Alfonso Signorini in diretta, la ragazza ha mostrato il suo disappunto per l’atteggiamento di Fulvio Abbate. Probabilmente lo scrittore in settimana le era stato vicino nella querelle che ha visto lei e Zorzi protagonista e la ragazza si aspettava una qualche difesa. Ed effettivamente Abbate, alla fine della diretta, trovandosi a chiacchierare con Matilde Brandi, si è lasciato andare a uno sfogo molto duro nei confronti di Zorzi. “C’è una presenza con i pantaloni corti che mi sta proprio sul cavolo. Qui si sta evidenziando che stanno esaltando la condotta di un personaggio negativo, che non mi piace. Se c’è uno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 settembre 2020) Nei pochi istanti che la povera Franceska Pepe ha avuto per fare la sua nomination, dopo l’immotivatissima sfuriata fatta da Alfonso Signorini in diretta, la ragazza ha mostrato il suo disappunto per l’atteggiamento di. Probabilmente lo scrittore in settimana le era stato vicino nella querelle che ha visto lei eprotagonista e la ragazza si aspettava una qualche difesa. Ed effettivamente, alla fine della diretta, trovandosi a chiacchierare con Matilde Brandi, si è lasciato andare a uno sfogo molto duro nei confronti di. “C’è unacon i pantaloni corti che mi sta proprio sul cavolo. Qui si sta evidenziando che stanno esaltando la condotta di un personaggio negativo, che non mi piace. Se c’è uno ...

