«Friends» | arriva la versione afroamericana per beneficenza

(Di martedì 22 settembre 2020) Friends in versione afroamericana. È quello che succederà a una lettura dal vivo condotta da Gabrielle Union nella quale si reciterà il copione di un episodio della sit-com martedì 22 settembre. La particolarità è che, a interpretare i protagonisti, saranno 6 attori neri: Sterling K. Brown, Uzo Aduba, Ryan Bathe, Aisha Hinds, Kendrick Sampson e Jeremy Pope. L’episodio che riproporranno è The One Where No One’s Ready della terza stagione, e vedrà Brown nei panni di Ross, Bathe (la vera moglie di Brown) in quelli di Rachel, Aduba in quelli di Phoebe, Hinds in quelli di Monica, Sampson in quelli di Joey e Pope in quelli di di Chandler. https://twitter.com/HRC/status/1307860643329040388