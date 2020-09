Francia, bambina di 9 anni rapita e violentata mentre va a comprare il pane: caccia all’aggressore (Di martedì 22 settembre 2020) Francia, bambina di 9 anni rapita e violentata mentre va a comprare il pane Una bambina di 9 anni è stata rapita e violentata dopo essere uscita di casa per andare a comprare il pane: è quanto accaduto in Francia, nel comune di Villiers. Secondo quanto raccontato dall’emittente France 3, la piccola era uscita di casa per comprare il pane, ma lungo il tragitto verso il negozio è stata avvicinata da un uomo, che l’ha obbligata a salire in auto. La piccola, poi, è stata violentata in un luogo non molto distante da dove era avvenuto il rapimento. Dopo ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020)di 9va ailUnadi 9è statadopo essere uscita di casa per andare ail: è quanto accaduto in, nel comune di Villiers. Secondo quanto raccontato dall’emittente France 3, la piccola era uscita di casa peril, ma lungo il tragitto verso il negozio è stata avvicinata da un uomo, che l’ha obbligata a salire in auto. La piccola, poi, è statain un luogo non molto distante da dove era avvenuto il rapimento. Dopo ...

Ghiko6 : RT @Rassegne_Italia: Orrore in Francia, bambina di 9 anni rapita e stuprata mentre va a comprare il pane: è caccia all’uomo Chissà di che… - patriziagatto3 : RT @Rassegne_Italia: Orrore in Francia, bambina di 9 anni rapita e stuprata mentre va a comprare il pane: è caccia all’uomo Chissà di che… - gianlu_lega : RT @Rassegne_Italia: Orrore in Francia, bambina di 9 anni rapita e stuprata mentre va a comprare il pane: è caccia all’uomo Chissà di che… -