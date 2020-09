Francesca Pepe smascherata al GF Vip non ho vinto Miss Europa 2016 (Di martedì 22 settembre 2020) L’influencer Francesca Pepe è smascherata in diretta da Alfonso Signorini: «Non ho vinto Miss Europa 2016». Per la Pepe non è stata una bella serata dopo il litigio con Tommaso Zorzi ed essere stata rimproverata da Signorini, la Pepe ha confessato di aver detto una piccola bugia per la povera Francesca Pepe con K. L’influencer aveva dichiarato di aver vinto il titolo di Miss Europa 2016. Ma di questa vittoria non c’è traccia da nessuna parte. Facendo ricerche su internet e cercando l’edizione risulta la vincitrice è un’altra persona. Durante le nomination del ... Leggi su people24.myblog (Di martedì 22 settembre 2020) L’influencerin diretta da Alfonso Signorini: «Non ho». Per lanon è stata una bella serata dopo il litigio con Tommaso Zorzi ed essere stata rimproverata da Signorini, laha confessato di aver detto una piccola bugia per la poveracon K. L’influencer aveva dichiarato di averil titolo di. Ma di questa vittoria non c’è traccia da nessuna parte. Facendo ricerche su internet e cercando l’edizione risulta la vincitrice è un’altra persona. Durante le nomination del ...

