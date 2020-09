Francesca Pepe difesa da Kikò Nalli dopo la sfuriata di Signorini al GF VIp (Di martedì 22 settembre 2020) Francesca Pepe non sta simpatica a molti concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 5, in particolar modo a Tommaso Zorzi. Proprio con l’influencer, infatti, fin da subito non si sono piaciuti a causa di alcune incomprensioni non ancora risolte. Anche nella diretta della terza puntata si è tornato a parlare proprio di questo. In particolar modo del fatto che a Tommaso non vada giù che Francesca gli abbia parlato ripetutamente usando aggettivi femminili. I toni si sono accesi ancora di più nel momento in cui la modella ha cercato di difendersi, ma le sue parole stavano venendo nascoste, non solo dal ragazzo, ma anche dagli altri concorrenti che le parlavano sopra. La ragazza, cercando di parlare ancora più forte per farsi sentire, è stata poi tacciata come maleducata da Alfonso ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 settembre 2020)non sta simpatica a molti concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 5, in particolar modo a Tommaso Zorzi. Proprio con l’influencer, infatti, fin da subito non si sono piaciuti a causa di alcune incomprensioni non ancora risolte. Anche nella diretta della terza puntata si è tornato a parlare proprio di questo. In particolar modo del fatto che a Tommaso non vada giù chegli abbia parlato ripetutamente usando aggettivi femminili. I toni si sono accesi ancora di più nel momento in cui la modella ha cercato di difendersi, ma le sue parole stavano venendo nascoste, non solo dal ragazzo, ma anche dagli altri concorrenti che le parlavano sopra. La ragazza, cercando di parlare ancora più forte per farsi sentire, è stata poi tacciata come maleducata da Alfonso ...

