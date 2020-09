Francesca Cipriani attacca una concorrente del GF Vip | “Mi ha rubato il lavoro”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 22 settembre 2020)la conosciamo per essere spesso ospite all’interno dei salotti pomeridiani dei programmi di Barbara d’Urso. Inoltre, negli scorsi mesi, ha anche presentato La pupa e il secchione e viceversa insieme a Paolo Ruffini. Nelle ultime ore, però, si è fatto sentire per un motivo che ha poco a che fare con la sua partecipazione ai programmi televisivi. O almeno solo in parte. Durante un’intervista ai microfoni de RTL 102.5, lo showgirl hato unadel Grande Fratello Vip 5. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, l’ex moglie di Flavio Briatore. La soubrette le avrebbe, quindi, puntato il dito contro dicendo che in passato le haun’opportunità lavorativa. Ecco, qui di seguito le sue parole: Il Grande Fratello Vip di ...