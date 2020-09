Frana a Ventotene, case isolate e isola divisa in due (Di martedì 22 settembre 2020) Frana a Ventotene, crollato un costone nel mare, rimangono isolate 15 case, un hotel e un circolo velico, nessuno è rimasto ferito Frana sull’isola di Ventotene in località Moggio di Terra . Il costone ha fatto crollare la strada che conduce a Capo dell’Arco. Per questo 15 abitazioni, un albergo e un circolo velico sono rimasti completamente isolati. Da diversi giorni, informa il Comune, la sede dei crolli era monitorata costantemente con l’utilizzo di droni e per questo non ci sono stati feriti. Nella giornata di ieri, quando è avvenuta la Frana, il sindaco è intervenuto sul posto per far allontanare tutte le barche ormeggiate vicino alla costa. “Continua anche il ... Leggi su zon (Di martedì 22 settembre 2020), crollato un costone nel mare, rimangono15, un hotel e un circolo velico, nessuno è rimasto feritosull’diin località Moggio di Terra . Il costone ha fatto crollare la strada che conduce a Capo dell’Arco. Per questo 15 abitazioni, un albergo e un circolo velico sono rimasti completamenteti. Da diversi giorni, informa il Comune, la sede dei crolli era monitorata costantemente con l’utilizzo di droni e per questo non ci sono stati feriti. Nella giornata di ieri, quando è avvenuta la, il sindaco è intervenuto sul posto per far allontanare tutte le barche ormeggiate vicino alla costa. “Continua anche il ...

