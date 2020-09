Fotografia Europea: quattro nuove mostre fotografiche (Di martedì 22 settembre 2020) In attesa dell’edizione 2021 del festival Fotografia Europea, la Fondazione Palazzo Magnani e il Comune di Reggio Emilia, a partire dal 10 ottobre 2020 e fino a gennaio 2021 portano a Reggio Emilia quattro nuove mostre fotografiche Palazzo Magnani, Palazzo da Mosto, lo Spazio Gerra e la Biblioteca Panizzi sono le tappe di questo grande Autunno Fotografico nato per riprendere progetti, ricerche e relazioni nati durante la preparazione della XV edizione del festival, sospesa a causa dell’emergenza sanitaria globale, e per accompagnare il pubblico alla prossima edizione di Fotografia Europea, che si terrà nella primavera 2021. Fotografia Europea: quattro mostre ... Leggi su tuttotek (Di martedì 22 settembre 2020) In attesa dell’edizione 2021 del festival, la Fondazione Palazzo Magnani e il Comune di Reggio Emilia, a partire dal 10 ottobre 2020 e fino a gennaio 2021 portano a Reggio EmiliaPalazzo Magnani, Palazzo da Mosto, lo Spazio Gerra e la Biblioteca Panizzi sono le tappe di questo grande Autunno Fotografico nato per riprendere progetti, ricerche e relazioni nati durante la preparazione della XV edizione del festival, sospesa a causa dell’emergenza sanitaria globale, e per accompagnare il pubblico alla prossima edizione di, che si terrà nella primavera 2021....

HankHC91 : RT @FinestreArte: In attesa del Festival della Fotografia Europea, Reggio Emilia propone un autunno fotografico con ben quattro mostre in q… - FinestreArte : In attesa del Festival della Fotografia Europea, Reggio Emilia propone un autunno fotografico con ben quattro mostr… - angelopalmeri : @AParentiEU @vonderleyen La fotografia è molto bella e carica di significato... La bandiera Europea, però, è tenuta… - robgreg : Secondo la candidata leghista toscana 'i clandestini sono il vero problema dell'Italia e dell'Europa'. In 5' online… -

Ultime Notizie dalla rete : Fotografia Europea Fotografia Europea | presenta dal 17 ottobre 2020: TRUE FICTIONS – AI CONFINI DELLA REALTÀ e ATLANTI, RITRATTI E ALTRE STORIE TrapaniOk “Si fest”, l’identità ricostruita dai fotografi europei

SAVIGNANO. I vari linguaggi della fotografia europea alla ricerca dell’identità di comunità e territorio al Si fest 2020 dal 18 settembre, con il progetto “Ide” finanziato dal programma Creative ...

Fotografia: autunno con quattro mostre a Reggio Emilia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 21 SET - In attesa del'edizione 2021 del festival Fotografia Europea, la Fondazione Palazzo Magnani e il Comune di Reggio Emilia portano in città quattro nuove mostre fotografi ...

SAVIGNANO. I vari linguaggi della fotografia europea alla ricerca dell’identità di comunità e territorio al Si fest 2020 dal 18 settembre, con il progetto “Ide” finanziato dal programma Creative ...(ANSA) - REGGIO EMILIA, 21 SET - In attesa del'edizione 2021 del festival Fotografia Europea, la Fondazione Palazzo Magnani e il Comune di Reggio Emilia portano in città quattro nuove mostre fotografi ...