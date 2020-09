“Forza Napoli” | Jill più forte della vita | l’appello dei tifosi agli azzurri VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tutti i sogni son desideri e per alcuni bambini, poterli realizzare conta ancora di più.è un bambino in cura presso Kimbondo, un ospedale gratuito (l’unico) di Kinshasa in Congo. Il nosocomio accoglie i bambini malati, abbandonati, orfani, al fine di dare loro assistenza medica e socio-culturale.è uno di loro e tra tutti i suoi desideri, quello di essere per un giorno un calciatore è sicuramente il più prezioso. Il calcio rappresenta per lui come per tanti altri bambini una grande risorsa, una motivazione che lo aiutano a proseguire nel difficilissimo percorso di cure mediche. Ciò chepiù ha desiderato che si avverasse è trascorrere qualche ora in campo con i suoi idoli, proprio come un calciatore ...