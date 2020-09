Forza Italia verso la scomparsa da Palazzo Santa Lucia | bene Fratelli d’Italia

pdnetwork : La forza di questa comunità, la nostra comunità, siete tutte e tutti voi: volontari, militanti, elettori. Persone c… - Antonio_Tajani : Grazie a tutti gli elettori, i militanti, i candidati e gli eletti di @forza_italia! - luigidimaio : Il vostro affetto è la nostra forza. Buon voto a tutti e viva l’Italia. ???? - danieledv79 : RT @annamaria_ff: Aggiurnamento...in questo momento ad Ercolano Ciro Bonaiuto è al 80,79%...Italia Viva come lista è al 22,56%...in città è… - vilma95823176 : RT @mgmaglie: Ehi,scatenati oggi gli illustri colleghi del Giornale! Si vede proprio che l'avevano mandata giù a fatica l' alleanza del cen… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia

Il Messaggero

Non manca molto al termine dello spoglio dei voti relativi alle elezioni regionali in Liguria. Dopodiché diventerà più facile anche capire chi saranno i candidati eletti in consiglio regionale. Quando ...Clemente Mastella, il Campanile di Ceppaloni torna a spostarsi, con "Noi campani" per De Luca. Di nuovo nel centrosinistra. Che, poi, di sinistra ha molto poco. "C'è poco da fare. In Italia e nel sud ...