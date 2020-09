Formazioni ufficiali Bosnia-Italia, qualificazioni Europei femminili 2022 (Di martedì 22 settembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Bosnia-Italia, match valido per le qualificazioni agli Europei femminili 2022. Le azzurre di Milena Bertolini sono impegnate in questo scontro complicato in casa delle ex jugoslave, battute però dalla nostra Nazionale nella sfida di andata che si è disputata a ottobre scorso a Palermo. Sarà necessario vincere anche in trasferta per restare al comando del raggruppamento, queste le scelte dei ct. Bosnia: in attesa Italia: Giuliani – Bartoli, Tortelli, Linari, Boattin – Galli, Mascarello, Rosucci, Bonansea – Girelli, Sabatino. Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Ledi, match valido per leagli. Le azzurre di Milena Bertolini sono impegnate in questo scontro complicato in casa delle ex jugoslave, battute però dalla nostra Nazionale nella sfida di andata che si è disputata a ottobre scorso a Palermo. Sarà necessario vincere anche in trasferta per restare al comando del raggruppamento, queste le scelte dei ct.: in attesa: Giuliani – Bartoli, Tortelli, Linari, Boattin – Galli, Mascarello, Rosucci, Bonansea – Girelli, Sabatino.

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: Rebic e Castillejo dal 1' Pianeta Milan Eccellenza: "indietro tutta", è ufficiale si torna al girone unico a 18 squadre

Colpo di scena, ribaltone, chiamatelo come volete ma nella tarda mattinata il prossimo campionato di Eccellenza regionale ha cambiato volto a sedici ore dalla decisione, la prima nella storia, di form ...

Diretta Ternana AlbinoLeffe/ Streaming video tv: in campo nel 1° turno Coppa Italia

Diretta Ternana AlbinoLeffe streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live ... per tutte le informazioni utili consigliamo di consultare liberamente gli account ufficiali che ...

