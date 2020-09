Fondazione Barilla | “Aziende agri-food e finanza insieme per sistemi alimentari più sostenibili”

(Di martedì 22 settembre 2020) Il settore agroalimentare italiano è il più grande tra quelli del nostro manifatturiero, con una produzione dal valore stimato in 113,7 miliardi di euro, quasi 56.000 imprese attive, circa 450.000 dipendenti e una forte vocazione all’export1. Si parla di un settore fondamentale per la nostra economia, ma con un grande impatto sull’ambiente, col 7% delle emissioni di gas serra2 nazionali generate. A livello globale la situazione è simile: il sistema alimentare mondiale, dal campo alla tavola, contribuisce fino al 373% alle emissioni di gas serra e usa il 70% di tutta l’acqua disponibile4. Un quadro che impone investimenti importanti, peccato però che, nel mondo, al momento solo l’8% dei finanziamenti pubblici sia destinato al settore agroalimentare5. Ecco perché, per raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ...

