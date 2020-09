‘Focus On The Road’, controlli della Stradale a Latina e Provincia: 262 infrazioni e 26 patenti ritirate (Di martedì 22 settembre 2020) Nel periodo compreso tra il 14 ed il 20 settembre 2020, la Sezione Polizia Stradale di Latina ha predisposto, sul territorio di propria competenza, l’effettuazione di mirati controlli sulle principali arterie Provinciali e su quelle di grande comunicazione, partecipando al programma dell’European Roads Policing Network denominato “Focus on the Road” (Concentrarsi sulla strada), che aveva per oggetto, in particolare, il corretto utilizzo durante la guida dei telefoni cellulari, l’uso dei sistemi di ritenuta ed il rispetto dei limiti di velocità. ROADPOL è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) Nel periodo compreso tra il 14 ed il 20 settembre 2020, la Sezione Poliziadiha predisposto, sul territorio di propria competenza, l’effettuazione di miratisulle principali arterieli e su quelle di grande comunicazione, partecipando al programma dell’European Roads Policing Network denominato “Focus on the Road” (Concentrarsi sulla strada), che aveva per oggetto, in particolare, il corretto utilizzo durante la guida dei telefoni cellulari, l’uso dei sistemi di ritenuta ed il rispetto dei limiti di velocità. ROADPOL è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia e ...

CorriereCitta : ‘Focus On The Road’, controlli della Stradale a Latina e Provincia: 262 infrazioni e 26 patenti ritirate - OKsiena : 'FOCUS ON THE ROAD': A SIENA, IN UN ANNO, DIMEZZATI GLI INCIDENTI STRADALI - Lunanotizie : Focus on the Road, a Latina la Polizia Stradale eleva oltre 200 verbali in una settimana - - yjwluvv : SOMEONE TELL THE CAMERA TO FOCUS SKDHSKDJSKJSAKJS - CittadinoOnline : Conclusa la campagna di sicurezza stradale Roadpol “Focus on the road” - -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Focus The Global DM nel mercato delle macchine industriali 2020 con aggiornamento Covid 2021 | Autodesk , Dassault , PTC Genova Gay