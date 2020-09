Flavia Vento dopo il Grande Fratello Vip: “Nessuna penale da pagare” (Di martedì 22 settembre 2020) Flavia Vento non dovrà pagare nessuna penale per aver abbandonato il Grande Fratello Vip. La soubrette ha lasciato il gioco dopo un solo giorno di permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Contrariamente a quanto avvenuto in passato con altri concorrenti, la showgirl 43enne non avrà alcuna ripercussione economica su questa decisione improvvisa. È stata la … L'articolo Flavia Vento dopo il Grande Fratello Vip: “Nessuna penale da pagare” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 22 settembre 2020)non dovrà pagare nessunaper aver abbandonato ilVip. La soubrette ha lasciato il giocoun solo giorno di permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Contrariamente a quanto avvenuto in passato con altri concorrenti, la showgirl 43enne non avrà alcuna ripercussione economica su questa decisione improvvisa. È stata la … L'articoloilVip: “Nessunada pagare” proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : Dal breve percorso di Flavia Vento al primo scontro tra Tommaso e Franceska: guarda qui il meglio della prima setti… - trash_italiano : FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP - GrandeFratello : Flavia Vento ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali. - VitaDiLeoG : RT @nugellae: io deluso che aveva detto 'il grande fratello ci penserà' e poi non si è più parlato di flavia vento vogliamo salvare quei po… - gyiuacckomo : arrivo un po’ in ritardo ma Flavia Vento è proprio ridicola #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Flavia Vento Flavia Vento, tutte le bizzarrie : dai 34 voti presi alle regionali alle dichiarazioni sugli alieni Corriere della Sera Gf Vip, Leali chiama "negro" il fratello di Balotelli: espulso

Il Gf Vip continua a mietere vittime. Dopo l’abbandono di Flavia Vento, è arrivata l’espulsione per il cantante Fausto Leali, che ha pronunciato un’espressione razzista nei confronti di Enock Barwuah.

