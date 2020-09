Fiumicino e Ciampino, test anti-Covid obbligatori per chi proviene da Parigi e altre regioni della Francia (Di martedì 22 settembre 2020) Con riferimento all’ordinanza del 21 settembre 2020 del Ministro della Salute, Roberto Speranza relativa al contenimento del Covid-19, Aeroporti di Roma informa che a partire dal 22 settembre tutti i passeggeri in arrivo dalla Francia (limitatamente alle regioni Alvernia-Rodano-Alpi Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa Azzurra) avranno l’obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico esattamente come già avviene da oltre un mese per chi proviene da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Ricadono ad esempio in tale obbligo i passeggeri in arrivo a Roma Fiumicino con i voli da Parigi CDG, Parigi Orly, Marsiglia e Nizza e i passeggeri in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) Con riferimento all’ordinanza del 21 settembre 2020 del MinistroSalute, Roberto Speranza relativa al contenimento del-19, Aeroporti di Roma informa che a partire dal 22 settembre tutti i passeggeri in arrivo dalla(limitatamente alleAlvernia-Rodano-Alpi Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa Azzurra) avranno l’obbligo di effettuare unmolecolare ogenico esattamente come già avviene da oltre un mese per chida Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Ricadono ad esempio in tale obbligo i passeggeri in arrivo a Romacon i voli daCDG,Orly, Marsiglia e Nizza e i passeggeri in ...

CorriereCitta : Fiumicino e Ciampino, test anti-Covid obbligatori per chi proviene da Parigi e altre regioni della Francia - FALLINGVX : zena meglio ciampino o fiumicino per londra? io ero andata a ciampino - xgiorgia_dc : Raga qualcuno che è partito ultimamente o tornato all'aeroporto di Fiumicino o Ciampino mi conferma che fanno un qualche test per il Covid? - RomeIsBeauty1 : RT @AeroportidiRoma: #Fiumicino e #Ciampino sono i primi aeroporti al mondo ad ottenere la “#Biosafety Trust Certification”. Il riconoscime… - LuceverdeRadio : ? Ordinanza Ministero della Salute del 12/08 ?????Obbligo tampone nasale per passeggeri in rientro da Malta, Spagna,… -