Finge amore per un'anziana e delapida tutto il suo patrimonio: 5 denunciati (Di martedì 22 settembre 2020) Milano, 22 settembre 2020 - Riciclaggio e circonvenzione di incapace . E' questa l'accusa nei confronti di cinque persone denunciate dalla polizia locale di Milano che sono riuscita a raggire un'... Leggi su ilgiorno (Di martedì 22 settembre 2020) Milano, 22 settembre 2020 - Riciclaggio e circonvenzione di incapace . E' questa l'accusa nei confronti di cinque persone denunciate dalla polizia locale di Milano che sono riuscita a raggire un'...

crispadafora : RT @SkyTG24: #Milano, finge amore per anziana e dilapida patrimonio: 5 denunciati - FrancescoCoccoT : RT @AnsaLombardia: Finge amore per anziana e dilapida patrimonio, 5 denunciati. Pensionata raggirata da 30enne, recuperati oltre 300mila eu… - boettoisabella1 : RT @MediasetTgcom24: Milano, finge amore per anziana e le dilapida patrimonio: denunciato #milano - MediasetTgcom24 : Milano, finge amore per anziana e le dilapida patrimonio: denunciato #milano - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Milano, finge amore per anziana e dilapida patrimonio: 5 denunciati -