Fiction MARE FUORI, dal 23 settembre su Rai 2. Cast, trama, anticipazioni (Di martedì 22 settembre 2020) A volte devi passare attraverso l’inferno per arrivare in paradiso. Una metafora che racchiude il tema chiave di MARE FUORI, la nuova Fiction Rai ambientata in un istituto di pena minorile con protagonista l’attrice romana Carolina Crescentini nei panni della determinata direttrice Paola Vinci.Leggi anche: Una Vita anticipazioni: RAMON crede che CARMEN sia incinta ma…MARE FUORI: la trama e i personaggi della Fiction Cornice di questo inedito prison drama è l’IPM (Istituto di Pena Minorile) di Napoli, nel quale la mission impossible della dottoressa Vinci è gestire 70 giovani carcerati: 50 maschi e 20 femmine (tutti reclusi in giovanissima età), cercando di rieducarli – attraverso una terapia che ... Leggi su tvsoap (Di martedì 22 settembre 2020) A volte devi passare attraverso l’inferno per arrivare in paradiso. Una metafora che racchiude il tema chiave di, la nuovaRai ambientata in un istituto di pena minorile con protagonista l’attrice romana Carolina Crescentini nei panni della determinata direttrice Paola Vinci.Leggi anche: Una Vita: RAMON crede che CARMEN sia incinta ma…: lae i personaggi dellaCornice di questo inedito prison drama è l’IPM (Istituto di Pena Minorile) di Napoli, nel quale la mission impossible della dottoressa Vinci è gestire 70 giovani carcerati: 50 maschi e 20 femmine (tutti reclusi in giovanissima età), cercando di rieducarli – attraverso una terapia che ...

redazionetvsoap : Mercoledì #23settembre inizia una nuova #fiction su #Rai2, ecco le #anticipazioni di #MareFuori - APAudiovisivi : Da mercoledì 23 settembre su @RaiDue la nuova serie “Mare fuori”! Una coproduzione Picomedia e Rai Fiction, prodot… - chiadaina : Mare fuori. La nuova fiction #Rai sulle vite spezzate all’interno di un istituto minorile. Assolutamente da vedere.… - Carolcrasher : RT @vogue_italia: In arrivo la fiction Rai ambientata nel carcere minorile di Napoli, con Carolina Crescentini e un gruppo di bravissimi gi… - Carolcrasher : RT @MontiFrancy82: Al via la nuova serie Rai Fiction #Marefuori in onda in prima serata su Rai2 da mercoledì 23 settembre e in anteprima su… -