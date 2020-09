Festa del cinema di Roma, Sidney Poitier e Paul Newman nella locandina (Di martedì 22 settembre 2020) Sidney Poitier e Paul Newman sono i protagonisti dell'immagine ufficiale della quindicesima edizione della Festa del cinema di Roma. La foto, scattata in occasione delle riprese di 'Paris Blues' di ... Leggi su leggo (Di martedì 22 settembre 2020)sono i protagonisti dell'immagine ufficiale della quindicesima edizione delladeldi. La foto, scattata in occasione delle riprese di 'Paris Blues' di ...

fattoquotidiano : IL LISTONE DI ZAIA UMILIA LA LEGA A loro interessa solo la festa di un successo senza precedenti, anche se ampiamen… - gualtierieurope : Alla Celebrazione della Festa di #SanMatteo, patrono della @GDF. Una bella occasione per ricordare l’importanza del… - ilfoglio_it : La festa mesta del M5s. Solo una manciata di fedelissimi in piazza, nel giorno della 'vittoria' del referendum sul… - Karm3nB : RT @FedericoDezzani: Finchè dura la 'festa del sovvertimento', tutto è possibile: anche che una cazzara condannata come l'Appendino sia fat… - pelias01 : RT @lauranaka: #ElonMusk ergo l'enfant prodige ormai non più enfant e forse neanche più prodige rovina festa #Tesla : batterie da 1 milione… -