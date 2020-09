Fedez cambia look e annuncia l’uscita del nuovo singolo Bella Storia

(Di martedì 22 settembre 2020)diin arrivo: si intitolae sarà disponibile dal 25 settembre. Per l’occasione l’artista ha debuttato undel tuttoSarà disponibile sulle piattaforme digitali a partire da venerdì 25 settembre ildi. L’annuncio arriva proprio da quest’ultimo attraverso il suo profilo Instagram. In … L'articolol’uscita delproviene da YesLife.it.

Il 2020 è un anno particolarmente proficuo per Fedez dal punto di vista professionale, ha saputo trarre il lato positivo dalla quarantena durata più di due mesi e ora sta raccogliendo i frutti dei sac ...Esce venerdì 25 settembre “Bella Storia”, il nuovo singolo di Fedez e per lanciarlo ha deciso di cambiare look in modo drastico. Dopo la dance anni ’90 di “Bimbi per strada (Children)”, “Bella Storia” ...