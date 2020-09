Federico Fashion Style nei guai, intervengono le Forze dell’Ordine: ecco cosa è successo (Di martedì 22 settembre 2020) Federico Fashion Style ha ricevuto una multa dopo la denuncia del Codacons per i suoi listini che presentano prezzi poco trasparenti. Il parrucchiere dei vip, noto per la trasmissione ‘Il Salone delle Meraviglie' in onda su Real Time, dovrà pagare una sanzione amministrativa di 1.032 euro per il Decreto legislativo n. 114/98. L'influencer e star di Instagram è finito nel mirino dell'associazione a tutela dei consumatori per quanto riguarda il negozio alla Rinascente della centralissima via del Tritone a Roma, presentando un esposto alla polizia locale di Roma Capitale. Il Codancons ha chiesto accertamenti riguardo i prezzi delle varie prestazioni acquistabili dai clienti nel salone, tra tagli, tinte e trattamenti vari. Nello specifico di verificare "se gli obblighi informativi e di trasparenza ... Leggi su howtodofor (Di martedì 22 settembre 2020)ha ricevuto una multa dopo la denuncia del Codacons per i suoi listini che presentano prezzi poco trasparenti. Il parrucchiere dei vip, noto per la trasmissione ‘Il Salone delle Meraviglie' in onda su Real Time, dovrà pagare una sanzione amministrativa di 1.032 euro per il Decreto legislativo n. 114/98. L'influencer e star di Instagram è finito nel mirino dell'associazione a tutela dei consumatori per quanto riguarda il negozio alla Rinascente della centralissima via del Tritone a Roma, presentando un esposto alla polizia locale di Roma Capitale. Il Codancons ha chiesto accertamenti riguardo i prezzi delle varie prestazioni acquistabili dai clienti nel salone, tra tagli, tinte e trattamenti vari. Nello specifico di verificare "se gli obblighi informativi e di trasparenza ...

FMCROfficial : RT @mike_fusco: 'Se viene in Italia, non è di certo per fare l' esame di italiano'. Nella foto potete vedere Luis #Suarez prendere l'attest… - tempoweb : Multa a Federico Fashion Style. Perché il Codacons esulta #federicofashionstyle #multa #polizia #codacons… - bed2f572c0674fe : Puntualmente mi rollo la sigaretta con uno o più capelli in mezzo... Praticante ho bruciato più capelli de Federico Fashion Stile... - BlackTristan : Tanto prima o poi finisce ar gabbio. - StraNotizie : Federico Fashion Style multato per oltre 1000€: ecco cosa è successo -