Fed Richmond |  recupera il settore manifatturiero

(Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Ancora in recupero l’indice Fed disullo stato del, che si rafforza in territorio positivo a settembre. L’indicatore che sintetizza lo stato dell’attività del distretto, ha recuperato fino a 21 punti dai 18 di agosto. Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, evidenzia un lieve calo della componente delle consegne che si porta a +13 punti da +22 del mese precedente, mentre quella dei servizi si attesta a +6 punti da +2.

