Fausto Leali squalificato dalla casa del 'Grande Fratello Vip' (Di martedì 22 settembre 2020) Fausto Leali è stato squalificato dalla casa del ' Grande Fratello Vip '. La decisione della produzione è arrivata dopo che il cantante ha pronunciato una parola razzista per definire il colore della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 settembre 2020)è statodel 'Vip '. La decisione della produzione è arrivata dopo che il cantante ha pronunciato una parola razzista per definire il colore della ...

GrandeFratello : Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un pr… - trash_italiano : PUPO CHE DIFENDE FAUSTO LEALI CHIEDENDO AL #GFVIP DI ESSERE CLEMENTE. IO MARIA STO PER USCIRE TE LO DICO. - HuffPostItalia : Non si può far finta di niente se Fausto Leali dice 'negro' in Tv - ilcrociato607 : Grande Fratello, frasi razziste: squalificato Fausto Leali - La Repubblica Televisione del regime di sinistra!!!! - oMASSIo : RT @Marzia_M: Per quanto mi riguarda il #GFVip dovrebbe essere chiuso e tutti i concorrenti dovrebbero andare a zappare ettari di terreno i… -