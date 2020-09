Fausto Leali squalificato dal Grande Fratello per le frasi razziste (Di martedì 22 settembre 2020) Fausto Leali è stato espulso dal Grande Fratello Vip. Il cantante è stato punito per aver chiamato “negro” Enock Barwuah, il Fratello di Mario Balotelli. “Nero è un colore, negro è la razza”, ha poi aggiunto il cantante. Dopo le polemiche suscitate dalle sue parole, è stato il presentatore Alfonso Signorini a comunicare la decisione in diretta: “Fausto, il pubblico ti conosce bene sia come grandissimo artista che come Grande uomo. Al di là delle tue reali intenzioni, però, il peso delle parole che hai pronunciato può e deve avere una sola conseguenza: sei ufficialmente squalificato dal Grande Fratello, ti aspetto qui in studio per ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020)è stato espulso dalVip. Il cantante è stato punito per aver chiamato “negro” Enock Barwuah, ildi Mario Balotelli. “Nero è un colore, negro è la razza”, ha poi aggiunto il cantante. Dopo le polemiche suscitate dalle sue parole, è stato il presentatore Alfonso Signorini a comunicare la decisione in diretta: “, il pubblico ti conosce bene sia come grandissimo artista che comeuomo. Al di là delle tue reali intenzioni, però, il peso delle parole che hai pronunciato può e deve avere una sola conseguenza: sei ufficialmentedal, ti aspetto qui in studio per ...

