Fausto Leali espulso dal Grande Fratello. Il cantante messo al rogo per aver detto «n**ro»

Roma, 22 set – Fausto Leali cacciato dal Grande Fratello Vip 5 per aver detto la parola «negro» indirizzandola a Enock Barwuah. Con questo prevedibile epilogo finisce così l'avventura nella Casa per il cantautore bresciano, che ieri sera ha subìto processo e condanna per direttissima dalla suprema corte presieduta da Alfonso Signorini. «E' una parola, dal nostro punto di vista, orribile», è stata la sentenza inappellabile del giornalista. Leali si difende Inutile il tentativo di difesa di Leali: «Ma guardate che io non sono razzista, Enock è un mio amico, ho un bellissimo rapporto con lui».

