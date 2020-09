Fausto Leali, conoscete la moglie? Chi è Germana di 30 anni più giovane [FOTO] (Di martedì 22 settembre 2020) Il cantante bresciano dalla voce black, a Domenica Live, presenta sua moglie Germana: la donna che gli ha conquistato il cuore dopo due lunghe relazioni naufragate. Non c’è due senza tre… Germana Schena è la terza moglie di Fausto Leali ed è quella con la quale Fausto Leali sembra aver trovato la stabilità in … L'articolo Fausto Leali, conoscete la moglie? Chi è Germana di 30 anni più giovane FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 settembre 2020) Il cantante bresciano dalla voce black, a Domenica Live, presenta sua: la donna che gli ha conquistato il cuore dopo due lunghe relazioni naufragate. Non c’è due senza tre…Schena è la terzadied è quella con la qualesembra aver trovato la stabilità in … L'articolola? Chi èdi 30piùproviene da www.meteoweek.com.

GrandeFratello : Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un pr… - trash_italiano : PUPO CHE DIFENDE FAUSTO LEALI CHIEDENDO AL #GFVIP DI ESSERE CLEMENTE. IO MARIA STO PER USCIRE TE LO DICO. - HuffPostItalia : Non si può far finta di niente se Fausto Leali dice 'negro' in Tv - shakijra : RT @mediohermana: Il problema è che Enock, da come sta reagendo, si sente anche in colpa di aver provocato questo, quando l’unica colpa qui… - Teresa1964Maria : RT @EsercitoCrucian: Ridicolizzato un mito come Fausto #Leali per na cagata fatta passar per il solito razzismo della minchia. Viva la Lib… -