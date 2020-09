F1 News | Brawn: “Nel 2022 tutti in lizza per vincere il mondiale” (Di martedì 22 settembre 2020) Mercedes a parte, la stagione 2020 ha regalato inaspettatamente un bel rimescolamento delle carte a centro gruppo, con tante scuderie spesso in lotta per il podio. Nella battaglia c’è anche la McLaren, che con Norris in Austria e Sainz in Italia ha conquistato ben due piazzamenti tra i primi tre e il terzo posto nei Costruttori dopo dieci gare. Le premesse per una bagarre ancora più ampia e proiettata anche verso le prime due posizioni solo alimentate dall’arrivo dei nuovi regolamenti tecnici nel 2022, che rivoluzioneranno completamente i concept delle monoposto e che dovranno rispettare anche i limiti finanziari imposti dal budget cap. “L’obiettivo della McLaren è quello di raggiungere chiunque sia al primo posto, che è adesso nelle mani della Mercedes – ha affermato Zak Brown, ... Leggi su giornal (Di martedì 22 settembre 2020) Mercedes a parte, la stagione 2020 ha regalato inaspettatamente un bel rimescolamento delle carte a centro gruppo, con tante scuderie spesso in lotta per il podio. Nella battaglia c’è anche la McLaren, che con Norris in Austria e Sainz in Italia ha conquistato ben due piazzamenti tra i primi tre e il terzo posto nei Costruttori dopo dieci gare. Le premesse per una bagarre ancora più ampia e proiettata anche verso le prime due posizioni solo alimentate dall’arrivo dei nuovi regolamenti tecnici nel, che rivoluzioneranno completamente i concept delle monoposto e che dovranno rispettare anche i limiti finanziari imposti dal budget cap. “L’obiettivo della McLaren è quello di raggiungere chiunque sia al primo posto, che è adesso nelle mani della Mercedes – ha affermato Zak Brown, ...

zazoomblog : F1 News Binotto: “Che privilegio fare parte dello stesso team di Schumacher Todt e Brawn” - #Binotto: #privilegio… - News_Auto_cars : F1 – Hakkinen e Brawn in coro: “Mick Schumacher sarà presto in F1” - motorboxcom : #F1 Ross #Brawn conosce bene l'ambiente #Ferrari e ricorda come si posero le basi per i successi in sequenza di… - maurizioID : RT @autosprint: GP Toscana, #Brawn: alla #Ferrari non serve una rivoluzione ma un progetto ?? - AltreNews : RT @autosprint: GP Toscana, #Brawn: alla #Ferrari non serve una rivoluzione ma un progetto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : News Brawn Brawn: "I guai Ferrari? Non è certo solo colpa del motore..." Motorsport.com Italia EuroLeague Live: tutti i movimenti di mercato

All: Andrea Trinchieri (nuovo). Arrivi: Lorenzo Brown (P, da Stella Rossa); Danilo Barthel (AG, da Bayern Monaco), Edgaras Ulanovas (AG, da Zalgiris Kaunas), Dyshawn Pierre (AP, da Sassari), Jhonny ...

Blackface e razzismo nella tv italiana

Nel mirino delle critiche sono finite prima un’esibizione di Francesco Paolantoni a Tale e Quale Show, dove il comico era “truccato” da James Brown, e poi le affermazioni di Fausto Leali al Grande ...

All: Andrea Trinchieri (nuovo). Arrivi: Lorenzo Brown (P, da Stella Rossa); Danilo Barthel (AG, da Bayern Monaco), Edgaras Ulanovas (AG, da Zalgiris Kaunas), Dyshawn Pierre (AP, da Sassari), Jhonny ...Nel mirino delle critiche sono finite prima un’esibizione di Francesco Paolantoni a Tale e Quale Show, dove il comico era “truccato” da James Brown, e poi le affermazioni di Fausto Leali al Grande ...