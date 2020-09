Eutanasia, Vaticano: "Crimine contro vita. Chi legifera è complice del peccato" (Di martedì 22 settembre 2020) Gabriele Laganà Con la pubblicazione del documento "Samaritanus bonus" il Vaticano ribadisce la netta contrarietà ad Eutanasia e al suicidio assistito e attacca chi legifera sulla materia Attraverso la presentazione avvenuta oggi di un nuovo documento dal titolo "Samaritanus bonus" da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, il Vaticano è sceso in campo per fare ulteriore chiarezza sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita. La Chiesa ribadisce un fermo no ad Eutanasia e al suicidio assistito, atti considerati "una sconfitta di chi li teorizza, di chi li decide e di chi li pratica" in quanto non si può scegliere direttamente di attentare contro la vita di un ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 settembre 2020) Gabriele Laganà Con la pubblicazione del documento "Samaritanus bonus" ilribadisce la netta contrarietà ade al suicidio assistito e attacca chisulla materia Attraverso la presentazione avvenuta oggi di un nuovo documento dal titolo "Samaritanus bonus" da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, il; sceso in campo per fare ulteriore chiarezza sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della. La Chiesa ribadisce un fermo no ade al suicidio assistito, atti considerati "una sconfitta di chi li teorizza, di chi li decide e di chi li pratica" in quanto non si può scegliere direttamente di attentareladi un ...

