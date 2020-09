Esclusiva | Jallow | avanza il Vicenza Accordo vicino

(Di martedì 22 settembre 2020) Laminsi sta avvicinando al. L’attaccante è in uscita dalla Salernitana, operazione in prestito con diritto di riscatto. La Reggina si è ormai defilata, come raccontato diversi mesi faè un pallino di Mimmo Di Carlo e ora ilha voglia di definire l’operazione. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Jallow

alfredopedulla.com

Mercato in fermento per la Salernitana. Almeno in uscita. Nella giornata di oggi il direttore generale Angelo Fabiani ha perfezionato il passaggio di Fabio Maistro al Pescara, contestualmente va avant ...Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la Salernitana potrebbe cedere l'attaccante Lamin Jallow. Il calciatore, pur desideroso di restare a Salerno per dimostrare il suo valore, ha ric ...