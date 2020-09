Esame truffa Suarez, le intercettazioni: «Stipendio da 10 milioni, deve passare» (Di martedì 22 settembre 2020) Dalle indagini della Guardia di Finanza sarebbero fuoriuscite diverse intercettazioni per l’Esame truffa di Luis Suarez Polverone sull’Esame truffa di Luis Suarez per avere la cittadinanza italiana. La Guardia di Finanza sta indagando sull’irregolarità della prova e ora si trova all’Università di Perugia per tutti i controlli del caso. La Procura di Perugia, come riprota Adkronos, avrebbe inoltre effettuato diverse intercettazioni. «Non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di Stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1». «Ma non coniuga i verbi, parla ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Dalle indagini della Guardia di Finanza sarebbero fuoriuscite diverseper l’di LuisPolverone sull’di Luisper avere la cittadinanza italiana. La Guardia di Finanza sta indagando sull’irregolarità della prova e ora si trova all’Università di Perugia per tutti i controlli del caso. La Procura di Perugia, come riprota Adkronos, avrebbe inoltre effettuato diverse. «Non dovrebbe,, passerà, perché con 10a stagione dinon glieli puoi far saltare perché non ha il B1». «Ma non coniuga i verbi, parla ...

