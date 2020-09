Esame Suarez, Pistocchi: “Siamo un paese ridicolo” (Di martedì 22 settembre 2020) Il noto giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi ha commentato la clamorosa vicenda del giorno, vale a dire la scoperta che l’Esame di Luis Suarez altro non era che una truffa ordita con la complicità dell’Università per Stranieri di Perugia. L’opinionista romagnolo ha detto la sua sul proprio account Twitter. “Siamo un paese ridicolo. Non c’è niente da fare”, ecco di seguito il suo post. Siamo un paese ridicolo. Non c’è niente da fare 🤷‍♂️ pic.twitter.com/6srJRJkdDH — Maurizio Pistocchi (@pisto gol) September 22, 2020 Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Il noto giornalista di Mediaset Maurizioha commentato la clamorosa vicenda del giorno, vale a dire la scoperta che l’di Luisaltro non era che una truffa ordita con la complicità dell’Università per Stranieri di Perugia. L’opinionista romagnolo ha detto la sua sul proprio account Twitter. “Siamo unridicolo. Non c’è niente da fare”, ecco di seguito il suo post. Siamo unridicolo. Non c’è niente da fare 🤷‍♂️ pic.twitter.com/6srJRJkdDH — Maurizio(@pisto gol) September 22, 2020

Gazzetta_it : #Suarez, #truffa per la cittadinanza: esame concordato. La Finanza in Università - ZZiliani : Secondo voi, per truccare l’esame che avrebbe sostenuto a Perugia, Suarez ha fatto tutto da solo telefonando e acco… - repubblica : Suarez, irregolare la prova dell'esame di italiano [aggiornamento delle 10:29] - Luca1195 : @AGiannubilo @Gazzetta_it Veramente già due giorni prima dell’esame la Juve aveva detto di essersi disinteressata all’operazione Suarez. - la_jangiacomo : Suarez esame truffa tutto concordato più italiano di così , si è adeguato ai nostri modi di vivere in Italia cosa c’è di strano bhooo ?? -