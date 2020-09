Esame Suarez, indagata la rettrice dell’Università di Perugia e altre quattro persone (Di martedì 22 settembre 2020) Continuano ad emergere ulteriori novità sul caso dell’Esame d’italiano che Luis Suarez ha svolto presso Perugia al fine di ottenere la cittadinanza italiana. La rettrice dell’Università per stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, è stata infatti indagata per rivelazione di segreti d’ufficio e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Nell’inchiesta, sono finiti sotto la lente d’ingrandimento della Guardia di Finanza anche il direttore generale dell’università Simone Olivieri, la direttrice per la certificazione linguistica Stefania Spina, l’esaminatore Lorenzo Rocca e Cinzia Carmagna. Nessun problema invece per l’attaccante uruguaiano, che non sarebbe ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Continuano ad emergere ulteriori novità sul caso dell’d’italiano che Luisha svolto pressoal fine di ottenere la cittadinanza italiana. Ladell’Università per stranieri di, Giuliana Grego Bolli, è stata infattiper rivelazione di segreti d’ufficio e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Nell’inchiesta, sono finiti sotto la lente d’ingrandimento della Guardia di Finanza anche il direttore generale dell’università Simone Olivieri, la diper la certificazione linguistica Stefania Spina, l’esaminatore Lorenzo Rocca e Cinzia Carmagna. Nessun problema invece per l’attaccante uruguaiano, che non sarebbe ...

FBiasin : 'Con 10 milioni di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1'. 'Ma non coniuga i verbi, parla all'i… - Gazzetta_it : #Suarez, #truffa per la cittadinanza: esame concordato. La Finanza in Università - ZZiliani : Secondo voi, per truccare l’esame che avrebbe sostenuto a Perugia, Suarez ha fatto tutto da solo telefonando e acco… - _BobRoger15_ : RT @Antonio16_92: @_BobRoger15_ @romeoagresti @aleraicu23 Ammette che la Juve abbia fatto pressione affinché Suarez potesse sostenere l'esa… - Bettynicolosi : RT @SBertagna: Ma la vera domanda è: chi ha corrotto l'Università di Perugia affinché Luis #Suarez passasse l'esame? -