Esame Suarez, il colonnello Sarri: «L'università voleva evitare la stampa» (Di martedì 22 settembre 2020) Il colonnello Selvaggio Sarri della Guardia di Finanza ha parlato dell'Esame di Suarez ai microfoni di FanPage «Stavamo indagando in merito da febbraio 2020, su delega della Procura della Repubblica di Perugia, sulla gestione amministrativa poco chiara dell'Università degli Stranieri. Nel corso delle attività tecniche avviate abbiamo intercettato delle conversazioni che riguardavano lo svolgimento dell'Esame, la fase propedeutica e quindi la richiesta della Juventus di far svolgere l'Esame affinché Suarez potesse completare l'iter per diventare cittadino italiano e quindi comunitario, avendo lui la moglie di origine italiana. Probabilmente i vertici dell'Università, ammaliati dalla possibilità ...

