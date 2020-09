Esame di Suarez a Perugia, irregolarità nella prova di italiano (Di martedì 22 settembre 2020) Perugia (ITALPRESS) – La pista che portava Luis Suarez in Italia, magari alla Juventus o all’Inter, tramonta definitivamente anche per questioni extra-calcistiche che coinvolgono l’attuale attaccante del Barcellona. Durante le indagini delegate fin dal febbraio 2020 al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia, per fatti diversi e maturati nel contesto dell’Università per Stranieri, “sono emerse irregolarità nella prova di certificazione della lingua italiana, svolta il 17 settembre scorso dal calciatore uruguaiano Luis Alberto Suarez Diaz, necessaria all’ottenimento della cittadinanza italiana”. Secondo quanto riportato dal comunicato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020)(ITALPRESS) – La pista che portava Luisin Italia, magari alla Juventus o all’Inter, tramonta definitivamente anche per questioni extra-calcistiche che coinvolgono l’attuale attaccante del Barcellona. Durante le indagini delegate fin dal febbraio 2020 al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di, per fatti diversi e maturati nel contesto dell’Università per Stranieri, “sono emerse irregolaritàdi certificazione della lingua italiana, svolta il 17 settembre scorso dal calciatore uruguaiano Luis AlbertoDiaz, necessaria all’ottenimento della cittadinanza italiana”. Secondo quanto riportato dal comunicato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ...

