Enrica Bonaccorti | Sono stata abusata a 8 anni da persone vicine alla mia famiglia

Leggi su movieplayer

(Di martedì 22 settembre 2020)ha svelato in una puntata di Storie Italiane di essereall'età di 8dasuada piccola, all'età di 8dasua: la confessione shock èfatta dconduttrice durante un'intervista a Storie Italiane, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. La rivelazione ha preso spunto da un fatto analogo raccontato in trasmissione. In studio si è parlato di Gaia Vitale, la ragazza ...