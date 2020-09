Enrica Bonaccorti | “Fui molestata da persone vicine alla mia famiglia”

(Di martedì 22 settembre 2020)si è commossastoria di Giada Vitale e, per la prima volta, ha voluto parlare di un episodio di molestie che aveva sempre tenuto segreto.è stata invitata a Storie Italiane insieme a Giada Vitale, una donna che da adolescente subì le attenzioni di un ex sacerdote. Dopo aver ascoltato la storia raccontata da … L'articolo: “Fuidamia famiglia” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Enrica Bonaccorti si è commossa alla storia di Giada Vitale e, per la prima volta, ha voluto parlare di un episodio di molestie che aveva sempre tenuto segreto. Enrica Bonaccorti (Instagram) Enrica ...A Storie Italiane torna in studio Enrica Bonaccorti. Il noto personaggio della tv ha raccontato ieri, per la prima volta, di essere stata vittima di abusi quando era una bambina, quando aveva appena 8 ...