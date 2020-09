Emerson Palmieri Juventus, “Sportmediaset”: pronto il colpo alla Morata (Di martedì 22 settembre 2020) Emerson Palmieri Juventus – L’infortunio di Alex Sandro cambia i piani in casa Juventus. L’infortunio del brasiliano ha riacceso i riflettori sulla necessità di intervenire con urgenza specialmente sulla fascia sinistra. Le recenti problematiche con Sarri, del resto, si spera che abbiano fatto scuola. Ecco perché negli ultimi giorni di mercato potrebbe arrivare un colpo a sorpresa. E’ partita la grande battaglia con l’Inter per Emerson Palmieri, dato che è un pupillo di Conte. Emerson Palmieri Juventus, può arrivare a Torino L’ex tecnico bianconero lo vorrebbe a Milano, è dunque Derby d’Italia per il laterale dei Blues. Come riportato da ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 settembre 2020)– L’infortunio di Alex Sandro cambia i piani in casa. L’infortunio del brasiliano ha riacceso i riflettori sulla necessità di intervenire con urgenza specialmente sulla fascia sinistra. Le recenti problematiche con Sarri, del resto, si spera che abbiano fatto scuola. Ecco perché negli ultimi giorni di mercato potrebbe arrivare una sorpresa. E’ partita la grande battaglia con l’Inter per, dato che è un pupillo di Conte., può arrivare a Torino L’ex tecnico bianconero lo vorrebbe a Milano, è dunque Derby d’Italia per il laterale dei Blues. Come riportato da ...

Non solo Alvaro Morata. La Juventus è particolarmente attiva sul mercato nelle ultime ore, soprattutto per quanto concerne le fasce. Come riportato da Sportmediaset, il primo nome per la corsia mancin ...

LAVORI IN CORSO

per sistemare la fascia sinistra e il giocatore che soddisfa in pieno le esigenze societarie e quelle di Pirlo è Emerson Palmieri. L'esterno italo-brasiliano classe '94 è sul mercato, vista ...

