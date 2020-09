Elisabetta Gregoraci | «Ho sposato il grande playboy | ma per me è sempre stato Flavio»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 22 settembre 2020) L’amore per il figlio Nathan Falco, il dolore per la morte della madre Melina, il rapporto con Flavio Briatore, suo marito dal 2008 al 2017: al Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci si è raccontata in una clip commovente aprendo una finestra insolita sul suo privato, che negli ultimi anni è stato al fianco di Briatore.