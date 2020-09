Elisabetta Gregoraci , Francesca Cipriani tuona: “Mi ha rubato il lavoro” (Di martedì 22 settembre 2020) Francesca Cipriani ha duramente attaccato Elisabetta Gregoraci, concorrente del GF Vip, accusandola di averle rubato il lavoro. Francesca Cipriani non ha di certo peli sulla lingua e nel corso di un suo intervento ai microfoni di RTL non le ha di certo mandate a dire ad una delle nuove concorrente di Alfonso Signorini al Grande … L'articolo Elisabetta Gregoraci , Francesca Cipriani tuona: “Mi ha rubato il lavoro” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 22 settembre 2020)ha duramente attaccato, concorrente del GF Vip, accusandola di averleil lavoro.non ha di certo peli sulla lingua e nel corso di un suo intervento ai microfoni di RTL non le ha di certo mandate a dire ad una delle nuove concorrente di Alfonso Signorini al Grande … L'articolo: “Mi hail lavoro” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

