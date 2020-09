Elezioni Venezia. Baretta, il Sottosegretario al Mef che andò per suonare e fu suonato (Di martedì 22 settembre 2020) In Veneto sono state 40 le amministrazioni chiamate al voto negli ultimi due giorni, ma il capoluogo di regione è sotto i riflettori. A Venezia tra i nove candidati, la sfida si è giocata tra l’imprenditore Luigi Brugnaro, sostenuto da tutto il centrodestra, e il Sottosegretario dell’Economia Pier Paolo Baretta del Pd. Stando ai dati che riprendiamo dalla Repubblica, a 215 sezioni su 257, Brugnaro risulta vincente con il 59,10% delle preferenze. Confermato pertanto il secondo mandato del centrodestra. Un duro e inaspettato colpo, invece, per Baretta, il quale appena tre giorni fa, forte della propria posizione, proclamava trionfante sulla sua pagina Facebook: “Abbiamo riempito via Palazzo, siamo un fiume in piena che finalmente potrà scrivere un futuro diverso per ... Leggi su ilparagone (Di martedì 22 settembre 2020) In Veneto sono state 40 le amministrazioni chiamate al voto negli ultimi due giorni, ma il capoluogo di regione è sotto i riflettori. Atra i nove candidati, la sfida si è giocata tra l’imprenditore Luigi Brugnaro, sostenuto da tutto il centrodestra, e ildell’Economia Pier Paolodel Pd. Stando ai dati che riprendiamo dalla Repubblica, a 215 sezioni su 257, Brugnaro risulta vincente con il 59,10% delle preferenze. Confermato pertanto il secondo mandato del centrodestra. Un duro e inaspettato colpo, invece, per, il quale appena tre giorni fa, forte della propria posizione, proclamava trionfante sulla sua pagina Facebook: “Abbiamo riempito via Palazzo, siamo un fiume in piena che finalmente potrà scrivere un futuro diverso per ...

