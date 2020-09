Elezioni Terracina 2020, non basta il primo turno: Comune al ballottaggio (Di martedì 22 settembre 2020) Elezioni Terracina 2020, i risultati del primo turno. Roberta Ludovica Tintari (Cambiamo! Con Toti, Insieme per Roberta Tintari, Uniti e Liberi, FDI) e Valentino Giuliani (Valentino Giuliani Sindaco, Lega, FI) si giocheranno al ballottaggio le amministrative 2020 di Terracina. La prima, quando mancano poche sezioni da scrutinare (segui qui la diretta in tempo reale) conduce col 44.09% delle preferenze contro il 33% dello sfidante. ballottaggio previsto per i primi d’ottobre. Leggi anche: Elezioni Terracina 2020: candidati Sindaco, liste consiglieri, quando e come si vota su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020), i risultati del. Roberta Ludovica Tintari (Cambiamo! Con Toti, Insieme per Roberta Tintari, Uniti e Liberi, FDI) e Valentino Giuliani (Valentino Giuliani Sindaco, Lega, FI) si giocheranno alle amministrativedi. La prima, quando mancano poche sezioni da scrutinare (segui qui la diretta in tempo reale) conduce col 44.09% delle preferenze contro il 33% dello sfidante.previsto per i primi d’ottobre. Leggi anche:: candidati Sindaco, liste consiglieri, quando e come si vota su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Elezioni Terracina 2020, non basta il primo turno: Comune al ballottaggio - News_24it : Questo il risultato parziale delle elezioni a Terracina al completamento dello scrutinio di 20 su 45 sezioni Candid… - GazzettinoGolfo : #Fondi #Terracina - Elezioni comunali 2020: lo spoglio in tempo reale - - News_24it : Primi dati sullo spoglio delle schede per le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali di Terracina e Fondi.… - CorriereCitta : Elezioni Terracina 2020: risultati Sindaco, liste, preferenze e consiglieri eletti -