Elezioni Regionali | Renzi demolito ma esulta | “Risultato strepitoso”

Leggi su bloglive

(Di martedì 22 settembre 2020) Un inizio strepitoso per Italia Viva, secondo Matteo, che nonostante la sconfittaper la vittoria di Eugenio Giani in Toscana Non fa il botto Italia Viva, masi dice comunque entusiasta. L’ex premier ha fatto da gregario per lein Toscana, edper la vittoria del centrosinistra con Eugenio Giani. … Questo articoloma: “Risultato strepitoso” è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.