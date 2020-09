Elezioni Regionali, Matteo Renzi commenta i numeri di Italia Viva: “Risultato straordinario. In Toscana decisivi politicamente” | VIDEO (Di martedì 22 settembre 2020) Elezioni Regionali 2020, Renzi: “Risultato Italia Viva straordinario” VIDEO Il risultato di Italia Viva alle Regionali è “straordinario”: lo afferma Matteo Renzi all’indomani delle Elezioni che si sono tenute in 6 Regioni e in diversi comuni d’Italia. Durante una conferenza stampa tenutasi a Montecitorio nella mattinata di martedì 22 settembre, infatti, il leader di Italia Viva ha commentato i risultati ottenuti dal suo partito nella competizione elettorale. “Il dato di Italia Viva è ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020)2020,: “RisultatoIl risultato dialleè “”: lo affermaall’indomani delleche si sono tenute in 6 Regioni e in diversi comuni d’. Durante una conferenza stampa tenutasi a Montecitorio nella mattinata di martedì 22 settembre, infatti, il leader dihato i risultati ottenuti dal suo partito nella competizione elettorale. “Il dato diè ...

borghi_claudio : Seggi elezioni regionali Lega: +24 PD: -13 M5S: -16 - borghi_claudio : Ahh che meraviglia... le elezioni regionali erano solo elezioni regionali ma Zingaretti ha appena detto che alla lu… - LegaSalvini : #SALVINI: 'M5S E RENZI SONO STATI CANCELLATI DAGLI ELETTORI' - aostasera : Regionali, Spelgatti (Lega): 'Se vogliono il minestrone, staremo all'opposizione, ancora più cattivi di prima' - Ao… - ricrrooll : RT @IleanaNoIlenia: “I commentatori fino all’altro giorno mi descrivevano in bilico... ma io non mi sono mai sentito in bilico. Oggi mi des… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Regionali Elezioni Regionali 2020, i risultati definitivi Corriere della Sera Benevento, scuola rinviata al 1° ottobre: troppi contagi da Covid

Il sindaco Clemente Mastella ha rinviato l'inizio delle lezioni a scuola al 1° ottobre: troppi contagi da coronavirus. Benevento non ce l’ha fatta: ha vinto il Covid. A causa dei contagi aumentati di ...

Provincia di Livorno (quasi) “Cenerentola” per l’affluenza: votanti appena sopra il 57%

Per il referendum si è raggiunto il 62,13%. Dall’analisi in dettaglio, Comune per Comune, dell’affluenza per le elezioni regionali , il territorio che ha fatto registrare il dato più alto è ...

Il sindaco Clemente Mastella ha rinviato l'inizio delle lezioni a scuola al 1° ottobre: troppi contagi da coronavirus. Benevento non ce l’ha fatta: ha vinto il Covid. A causa dei contagi aumentati di ...Per il referendum si è raggiunto il 62,13%. Dall’analisi in dettaglio, Comune per Comune, dell’affluenza per le elezioni regionali , il territorio che ha fatto registrare il dato più alto è ...