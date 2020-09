Elezioni regionali in Campania | il trionfo di De Luca | “Il futuro è già iniziato”

borghi_claudio : Ahh che meraviglia... le elezioni regionali erano solo elezioni regionali ma Zingaretti ha appena detto che alla lu… - you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - you_trend : ?? Liste più votate alle elezioni #regionali Campania, Marche, Puglia, Toscana: Partito Democratico Liguria: Cambi… - giulianol : @fabius10scudi Le elezioni regionali sono regionali per modo di dire: sono sempre state un termometro della situazi… - JacZan : I risultati delle elezioni regionali in Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali

Nessuna vittoria e nessuna sconfitta come partito, a differenza di quanto registrato alle Elezioni Regionali. Forza Italia si conferma come terza forza della coalizione di Centrodestra, come da ...Roma, 22 set. (Adnkronos) – Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti escono “entrambi” rafforzati dalle elezioni regionali, “probabilmente” il segretario del Pd “ha vinto la partita più difficile, perchè ...