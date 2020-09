Elezioni regionali | Di Battista striglia il M5S | “È la più grande sconfitta nella storia del Movimento”

(Di martedì 22 settembre 2020), Diil Movimento 5 Stelle Con il voto di domenica e lunedì si è registrata “la piùdelladel Movimento 5 stele”. A dirlo è l’esponente di spicco del Movimento 5 Stelle Alessandro Diin un video su Facebook. Il video parte con una considerazione: “Se c’è una cosa sgradevole del giorno dopo è che sembra che abbiano sempre vinto tutti, ma così non è. La realtà va affrontata con onestà intellettuale e lucidità. Ero scettico per il referendum, aveva ragione Riccardo Fraccaro che è stato il principale artefice di queste riforme. Successo del Movimento 5 Stelle che ha azzeccato ...

“Equinozio d’Autunno una pausa dal frastuono odierno per fare silenzio dentro di noi. Trasportati dal vento del populismo nelle elezioni regionali, dalla scelta epocale del “SI” del Referendum, dai ...In Puglia il Sì supera il 75%. Un dato che supera di cinque punti quello registrato a livello nazionale (69,5 per cento). La regione avrà 22 parlamentari in meno Referendum: il ‘sì’ ha vinto anche in ...