Elezioni, la credibilità vince sui talk show. Ora però la politica venga a patti con la realtà (Di martedì 22 settembre 2020) Com'è possibile che la realtà si sia ribaltata così clamorosamente? Che i vincitori di ieri siano gli sconfitti di oggi, e i perdenti sicuri i leader di domani? Progettano occhiali per la visione della realtà aumentata, dilateranno credo l'ampiezza visiva, la cura del dettaglio che l'occhio non coglie. Invece i politici, ma anche noi giornalisti, e naturalmente i sondaggisti, utilizziamo lenti che riducono il visus, ci mostrano una fetta d'Italia e lasciano incustodita l'altra metà. All'aumentare esponenziale dei talk show, alla dilatazione dei social in un'opinione permanente e definitiva su ogni dettaglio dell'agire pubblico, si va riducendo la capacità di indagare la società, che avrebbe bisogno di un faticoso processo di conoscenza, e si lascia che ...

