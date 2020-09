Elezioni: Conte, 'voto bell'esercizio democrazia nonostante emergenza' (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "C'è stata una grande partecipazione democratica e una grande affluenza, grandi numeri, un bell'esercizio di democrazia nonostante l'emergenza: questo è un bel risultato e poi ovviamente tutte le forze che sostengono la maggioranza sono rimaste soddisfatte, hanno motivo di soddisfazione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a una televisione portoghese che lo ha interpellato mentre rientrava a palazzo Chigi a piedi da un evento a Piazza di Spagna. Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "C'è stata una grande partecipazione democratica e una grande affluenza, grandi numeri, undil': questo è un bel risultato e poi ovviamente tutte le forze che sostengono la maggioranza sono rimaste soddisfatte, hanno motivo di soddisfazione". Lo ha detto il premier Giuseppe, a una televisione portoghese che lo ha interpellato mentre rientrava a palazzo Chigi a piedi da un evento a Piazza di Spagna.

