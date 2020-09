Elezioni comunali, Laura Bonfadini eletta sindaco di Vittuone (Di martedì 22 settembre 2020) Vittuone, Milano,, 22 settembre 2020 - Laura Bonfadini è il nuovo sindaco di Vitttuone . La sua vittoria alle Elezioni amministrative non era data per scontata, anche se la presenza di due liste di ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 22 settembre 2020), Milano,, 22 settembre 2020 -è il nuovodi Vitttuone . La sua vittoria alleamministrative non era data per scontata, anche se la presenza di due liste di ...

patriziaprestip : “L’arena per giudicare il governo nazionale è costituita dalle elezioni parlamentari e non da quelle per elezioni r… - Agenzia_Ansa : ?? IL VOTO IN DIRETTA - AFFLUENZA (dato provvisorio) Referendum: 51,75% Regionali: 53% (si votava in 4 Regioni) Com… - you_trend : ?? La mappa dell'affluenza finale al #referendum, comune per comune Come prevedibile, l'affluenza è stata più eleva… - abruzzoweb : ELEZIONI COMUNALI: IN CORSO LO SPOGLIO IN TUTTA ITALIA - Villaedintorni1 : Elezioni comunali: Ciccone vince a Scilla, Micarii a San Roberto -