Elezioni comunali, diretta risultati: al via lo spoglio. A Venezia Brugnaro verso il bis. Imola e Mantova al centrosinistra (Di martedì 22 settembre 2020) È in corso lo spoglio delle Elezioni comunali che è iniziato questa mattina come da programma. In totale si vota in 606 comuni nelle regioni a statuto ordinario, oltre a quelli delle... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 22 settembre 2020) È in corso lodelleche è iniziato questa mattina come da programma. In totale si vota in 606 comuni nelle regioni a statuto ordinario, oltre a quelli delle...

patriziaprestip : “L’arena per giudicare il governo nazionale è costituita dalle elezioni parlamentari e non da quelle per elezioni r… - Agenzia_Ansa : ?? IL VOTO IN DIRETTA - AFFLUENZA (dato provvisorio) Referendum: 51,75% Regionali: 53% (si votava in 4 Regioni) Com… - you_trend : ?? La mappa dell'affluenza finale al #referendum, comune per comune Come prevedibile, l'affluenza è stata più eleva… - Eurocentrique : RT @repubblica: Elezioni comunali 2020: i risultati in diretta. Brugnaro verso la rielezione a Venezia. Reggio Calabria al ballottaggio. Ma… - jabbaTM : RT @lucabattanta: La notizia della Valle D'Aosta è stata data al TG3 assieme alle elezioni comunali così che risultasse un 3 a 3 anziché un… -